Сергей Семак высказался о трёхнедельной паузе в РПЛ и матче «Зенита» с «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на команду повлияет трёхнедельная пауза в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, а также сообщил о привлечении к тренировкам с основой ряда молодых игроков перед товарищеским матчем с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». Игра запланирована на воскресенье, 27 сентября.

«В первый раз пауза настолько продолжительна. На тренировочном процессе она вряд ли каким‑то образом отразится. У нас есть два контрольных матча, которые мы проведём. По сути, недельная работа, которую мы ведём, остаётся неизменном виде, за исключением состава, который ввиду вызова многих наших игроков в свои сборные поредел.

Поэтому мы пригласили поработать с нами игроков «Зенита‑2», молодёжного состава, академии. Посмотрим на наш ближайший резерв», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».