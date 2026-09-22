Талалаев ответил, есть ли в «Зените» игрок, которого можно описать словом «космос»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, есть ли в санкт-петербургском «Зените» футболист, которого можно охарактеризовать словом «космос». В матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ «Балтика» уступила «Зениту» — 2:3.

— В этом «Зените» есть игрок, на которого вы смотрели и понимали: «Космос»?

— «Космос» — нет. Но перед матчем обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к удару, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».