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Талалаев ответил, есть ли в «Зените» игрок, которого можно описать словом «космос»

Талалаев ответил, есть ли в «Зените» игрок, которого можно описать словом «космос»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, есть ли в санкт-петербургском «Зените» футболист, которого можно охарактеризовать словом «космос». В матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ «Балтика» уступила «Зениту» — 2:3.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 9'     0:2 Соболев – 16'     1:2 Хиль – 22'     1:3 Энрике – 49'     2:3 Петров – 81'    

— В этом «Зените» есть игрок, на которого вы смотрели и понимали: «Космос»?
— «Космос» — нет. Но перед матчем обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к удару, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

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