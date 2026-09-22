«Челси» заинтересован в трансфере 18-летнего нападающего Камарды из «Милана» — TEAMtalk

Лондонский «Челси» возобновил интерес к 18-летнему нападающему «Милана» Франческо Камарде. Как сообщает издание TEAMtalk, английский клуб вновь начал пристально следить за игроком, который не получает регулярной игровой практики под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

По данным источника, «Челси» и другие английские клубы интересовались Камардой в 2024 году, но «Милан» приложил значительные усилия, чтобы удержать юного таланта и продлить с ним контракт.

Сообщается, что «Милан» по-прежнему рассчитывает на Камарду, и нет никаких признаков, что клуб активно ищет варианты его продажи, но представители игрока знают о сохранившемся интересе со стороны «Челси».