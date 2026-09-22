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В Госдуме сообщили, что не располагают информацией о введении Fan ID на Кубке России

В Госдуме сообщили, что не располагают информацией о введении Fan ID на Кубке России
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв сообщил, что не располагает информацией о введении Fan ID в матчах Фонбет Кубка России.

«Вопрос обсуждается на протяжении двух лет и периодически выносится. То, что Fan ID на Кубке России будет введён прямо завтра — такого решения нет. Должна произойти процедура согласования с Минспорта, РФС, правоохранительными структурами. Может быть, даже потребуется изменение законодательства. Я не знаю, откуда такая конкретная информация.

У меня такой конкретной информации нет, чтобы даже со временем запуска Fan ID на Кубке России. Было бы здорово, если бы разъяснили, откуда такая чёткая конкретика. Почему-то сегодня возбудился весь мир спортивной журналистики. Это обсуждение идёт два года. Лично у меня нет информации о введении Fan ID. Надо дождаться официальных объявлений. РФС, лига на всё ответят — это будет самая правдивая информация, чтобы не быть заложником инсайдерской информации», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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