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В махачкалинском «Динамо» обозначили позицию по возможному подписанию Дзюбы и Кокорина

В махачкалинском «Динамо» обозначили позицию по возможному подписанию Дзюбы и Кокорина
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможных подписаниях возрастных российских форвардов — Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. Функционер высказал уважение упомянутым игрокам, но подчеркнул, что их подписание не соответствует стратегии клуба.

— Много было разговоров, что вы пообщаетесь с Александром Кокориным. Диалог не состоялся, как понимаю?
— Я могу ему позвонить, у нас хорошие отношения, но что я скажу ему? Саша, приезжай к нам? Прекрасно понимаю, какой будет ответ. Очень хорошо отношусь к Саше, но переход такого футболиста — не наша история.

С огромным уважением отношусь к Артему Дзюбе. По спортивным, человеческим и моральным качествам ни к кому из них вопросов нет, но это не наш путь просто. Так бывает, — цитирует Газизова «Матч ТВ».

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