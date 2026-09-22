Гендиректор «Динамо» Мх допустил, что Вадим Евсеев может уйти в другой клуб на повышение

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что главный тренер команды Вадим Евсеев в будущем может уйти в другой клуб на повышение.

— Контракт Евсеева рассчитан до 2027 года. Общались с ним о продлении?

— Думаю, мы договоримся с Вадимом Валентиновичем. Если не продадим в другой клуб (улыбается).

— Есть опция выкупа в документах?

— Такое не прописано. Но если у тренера будет шанс пойти на повышение, мы сядем и всё обсудим, — приводит слова Шамиля Газизова интернет-портал «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Динамо» набрало 12 очков за девять матчей Альфа-Банк РПЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице.