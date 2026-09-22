Гендиректор «Балтики» Измайлов объяснил решение провести сборы команды в Казани

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил решение провести осенние тренировочные сборы команды в Казани.

«Как мы ранее говорили, поле с подогревом на стадионе «Локомотив», которое мы сейчас делаем в Калининграде, будет готово в октябре. На сегодняшний момент оно ещё не готово — находится на финальной стадии строительства. Чтобы поберечь поле в Светлогорске и доделать поле на стадионе «Локомотив» в центре Калининграда, мы решили провести сборы в Казани, где есть хорошая инфраструктура. Тренироваться мы будем на стадионе «Центральный», а жить прямо по соседству», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.