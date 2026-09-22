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Гарин: после игры в Воронеже подошли два амбала, взяли под руки и повели к Горюнову

Гарин: после игры в Воронеже подошли два амбала, взяли под руки и повели к Горюнову
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Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин рассказал, что мог оказаться в «Роторе», но выбрал «Локомотив».

«За первые четыре тура в сезоне-1992 я забил четыре гола. После игры в Воронеже Горюнов, президент «Ротора», звал в Волгоград.

Я тогда забил Филимонову с пенальти, и мы выиграли — 1:0. После встречи идём в гостинице на ужин — подходят два амбала (как выяснилось, телохранители Горюнова), берут меня под руки и куда-то ведут. Я в недоумении: «Мужики, куда? Что случилось?» Выходим на улицу, усаживают в шестисотый «Мерседес» — а там Горюнов. Пообщались, и на этом всё закончилось. Я отказался от перехода — не мог бросить родную Находку в первый же сезон в высшей лиге. На что он сказал: «Я два раза не зову». Говорю: «Ну что ж поделаешь. Значит, не судьба». А мог оказаться в «Роторе», когда он был на подъёме, вместе с Олегом Веретенниковым и всей этой компанией. Судьба. Я выбрал «Локомотив» и совершенно не жалею об этом. Жалко, что попал туда только в 26 лет — можно было гораздо раньше. Но как случилось, так случилось», — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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