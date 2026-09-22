Матвей Сафонов рассказал, что игроки «ПСЖ» знают некоторые русские слова

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, почему стал активно изучать французский язык после перехода в парижский клуб, а также признался, что некоторые футболисты парижан знают русские слова. К «ПСЖ» Сафонов перешёл в 2024 году из «Краснодара».

«Я стал больше на французском говорить, поэтому нужда [в обучении партнёров русскому языку] отпала. Ребята знают какие-то слова. Говорить их не буду, потому что не все цензуру пройдут. Для меня было важно научиться решать свои вопросы самостоятельно, как я делал это здесь, на родине. Если ты не знаешь местный язык — это тяжело», — сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.