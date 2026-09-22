Футболисты и тренеры «Балтики» посетят матч сборных России и Ирана в Казани

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что игроки и тренерский штаб калининградцев будут присутствовать на товарищеском матче сборной России с Ираном в Казани, который запланирован на вторник, 29 сентября.

«Наш клуб обязательно посетит товарищеский матч между сборными России и Ирана. Российский футбольный союз предоставил нашему клубу билеты, за что я отдельно хотел бы сказать спасибо», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра с Ираном станет для сборной России первой из трёх в текущую международную паузу. 3 и 6 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с командами Намибии и Нигерии.