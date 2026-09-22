15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты и тренеры «Балтики» посетят матч сборных России и Ирана в Казани

Футболисты и тренеры «Балтики» посетят матч сборных России и Ирана в Казани
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что игроки и тренерский штаб калининградцев будут присутствовать на товарищеском матче сборной России с Ираном в Казани, который запланирован на вторник, 29 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш клуб обязательно посетит товарищеский матч между сборными России и Ирана. Российский футбольный союз предоставил нашему клубу билеты, за что я отдельно хотел бы сказать спасибо», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра с Ираном станет для сборной России первой из трёх в текущую международную паузу. 3 и 6 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с командами Намибии и Нигерии.

Материалы по теме
Три матча сборной России за восемь дней. Так ли всё радужно?
Три матча сборной России за восемь дней. Так ли всё радужно?