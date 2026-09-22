«Буду самым счастливым в мире!» Вагнер — о приезде в Москву на прощальный матч за ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о своём прощальном матче после прибытия в Москву. Встреча состоится в субботу, 26 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Помимо жены и дочки, ещё со мной трое моих сыновей, сестра, тёща, мои друзья, с которыми я очень близок с самого детства и юности. После того гола на «ВЭБ Арене» год назад в гала-матче я чувствовал себя реализованным, но после этой поездки, уверен, буду самым счастливым в мире!

— Судя по количеству человек, которые приедут в Москву из твоей семьи, можно было заявить ещё одну команду и устроить мини-турнир?

— Без всякого сомнения, но, к сожалению, мы проиграли бы! (смеётся) — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА.