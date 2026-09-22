В «Реале» сообщили новую информацию о травме Вальверде

Мадридский «Реал» сообщил новую информацию о травме полузащитника команды Федерико Вальверде после матча 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (1:2). По ходу игры случился эпизод с наступом на голеностоп полузащитника в исполнении нападающего «Атлетико» Ли Кан Ина. После игры главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью раскритиковал судейство.

«После тестирования, проведённого сегодня нашему игроку Феде Вальверде медицинской службой «Реала», у футболиста было диагностировано растяжение связок левой лодыжки третьей степени», — сказано в сообщении пресс-службы мадридцев, которое было опубликовано на официальном сайте клуба.