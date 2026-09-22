15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» сообщили новую информацию о травме Вальверде

В «Реале» сообщили новую информацию о травме Вальверде
Комментарии

Мадридский «Реал» сообщил новую информацию о травме полузащитника команды Федерико Вальверде после матча 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (1:2). По ходу игры случился эпизод с наступом на голеностоп полузащитника в исполнении нападающего «Атлетико» Ли Кан Ина. После игры главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью раскритиковал судейство.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«После тестирования, проведённого сегодня нашему игроку Феде Вальверде медицинской службой «Реала», у футболиста было диагностировано растяжение связок левой лодыжки третьей степени», — сказано в сообщении пресс-службы мадридцев, которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

Материалы по теме
Экс-тренер «Барселоны» заявил, что судьи исторически лояльны к «Реалу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android