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Вагнер рассказал, как уговорил приехать в Москву чемпиона мира в составе сборной Бразилии

Вагнер рассказал, как уговорил приехать в Москву чемпиона мира в составе сборной Бразилии
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, который приехал в Москву на свой прощальный матч, рассказал, как уговорил чемпиона мира 2002 года в составе сборной Бразилии Клеберсона принять участие в игре. Встреча состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— За команду твоих друзей сыграет чемпион мира Клеберсон. Легко согласился приехать?
— Да, вместе с ним мы играли за сборную. Клеберсон — мой близкий друг, поэтому с радостью согласился поддержать меня, — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что участие в игре примут бывшие футболисты армейцев Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Милош Красич, Зоран Тошич и Марк Гонсалес. В понедельник, 21 сентября, пресс-служба ЦСКА подтвердила участие в матче экс-футболистов клуба Дмитрия Кузнецова и Элвира Рахимича, а также бразильцев Маринато Гильерме, Ренато Аугусто и Жадсона.

Сам Вагнер в интервью говорил, что на поле выйдут и три его сына — Лавиньо, Энцо Вагнер и Кава. Средний из них, Энцо, выступает за французский «Ле-Ман». Полные составы команд будут объявлены позднее.

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