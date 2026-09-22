Вагнер Лав — о составе на прощальный матч с ЦСКА: Ромуло играл за «Спартак», но мы дружим

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о составе команды «Друзья Вагнера Лава» на прощальный матч с «Легендами ЦСКА», а также объяснил приглашение на игру экс-полузащитника «Спартака» Ромуло. Встреча состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Ромуло играл за «Спартак», но мы очень тесно дружим — вместе играли и за сборную, он также выступает за «Ретро», где я завершал свою карьеру. Ещё выделю Фернандиньо, игравшего и за «Ретро», и за «Атлетико Минейро». Я, он и Ромуло дружим семьями.

Ренато Аугусто из «Байера», Фабио Сантос и Рене Жуниор из «Коринтианса» — большие и значимые игроки для бразильского футбола. Гильерме и Ари прекрасно знают в России. Я также очень счастлив, что со мной будут рядом мои братья из ЦСКА: Жо, Карвальо, Дуду! Мне кажется, у нас собралась очень крутая команда», — приводит слова Вагнера пресс-служба ЦСКА.