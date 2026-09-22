Мален из «Ромы» и два новичка «Милана» вошли в топ-10 самых подорожавших игроков Серии А

Нападающий «Ромы» Дониэлл Мален вошёл в десятку самых подорожавших игроков итальянской Серии А по результатам обновления от специализирующегося на оценке трансферной стоимости футболистов портала Transfermarkt.

Забивший шесть голов в пяти турах сезона нидерландец подорожал на € 10 млн. Всего у футболиста 21 гол и четыре ассиста 26 матчах с момента перехода в римский клуб. Самым подорожавшим в Серии А стал новичок «Милана» Диегу Морейра (+ € 20 млн). Другой новичок клуба Альфаджо Сиссе — в тройке (+ € 13 млн).

Самые подорожавшие футболисты Серии А по данным Transfermarkt (22 июля 2026 года):

1. Диегу Морейра («Милан») — € 45 млн (+ € 20 млн).

2. Хакобо Рамон («Комо») — € 45 млн (+ € 15 млн).

3. Альфаджо Сиссе («Милан») — € 20 млн (+ € 13 млн).

4. Алессандро Романо («Кальяри») — € 15 млн (+ € 13 млн).

5. Альё Нжие («Фиорентина») — € 15 млн (+ € 12 млн).

6. Ману Коне («Рома») — € 60 млн (+ € 10 млн).

7. Дониэлл Мален («Рома») — € 55 млн (+ € 10 млн).

8. Мартин Батурина («Комо») — € 55 млн (+ € 10 млн).

9. Анди Диуф («Интер») — € 30 млн (+ € 10 млн).

10. Рандаль Коло Муани («Ювентус») — € 30 млн (+ € 10 млн).