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Рекордсмен «Локомотива» Гарин рассказал, как сорвался его трансфер в ЦСКА

Рекордсмен «Локомотива» Гарин рассказал, как сорвался его трансфер в ЦСКА
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Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин рассказал о сорвавшемся трансфере в ЦСКА

— ЦСКА почему отказали?
— Не я отказал. «Океан» запросил за меня деньги — 8 млн рублей. Видимо, в ЦСКА посчитали, что это много. А если бы заплатили, я бы оказался в ЦСКА — тем более с детства болел за эту команду.

— С какими чувствами наблюдали за победой армейцев на «Камп Ноу»?
— Я и на играх «Пахтакора» в 22 года ловил себя на мысли: «А мог бы быть там». По регламенту клуб обязан был выпускать минимум одного молодого футболиста, и я вполне мог это место занять. Когда ЦСКА обыгрывал «Барселону», я уже одной ногой был в «Локомотиве» и думал уже только об этом клубе, — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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