«Месяц жил у него». Александр Глеб рассказал историю о Тьерри Анри

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб вспомнил, как после перехода в «Барселону» жил у нападающего Тьерри Анри. Французский футболист выступал вместе с Глебом и за «Арсенал», и за «Барселону».

— У тебя был человек, с которым вы близко общались, я так понимаю, в первую очередь, в «Барселоне». Это Тьерри Анри.

— Да.

— Расскажи, пожалуйста, когда ты переехал в «Барсу», он же тебя очень сильно поддержал, да?

— Он сказал, мол, чего, в отеле будешь жить, переезжай ко мне. А он как раз развёлся, такая вилла у него была. Ну и переехал. Жил где-то месяц у него. Я ему очень благодарен. Близко общались с ним, — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.