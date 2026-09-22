Кирьяков: желаю «Факелу» переломить ситуацию, как мы с «Арсеналом» в сезоне-2016/2017

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о ситуации воронежского «Факела», который идёт на последнем месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Когда находишься внизу, это очень сказывается. Тебе не везёт, ты теряешь очки на ровном месте там, где можешь их взять. Поэтому хочется пожелать «Факелу» не опускать руки, бороться. Когда я пришёл в тульский «Арсенал» в сезоне 2016/2017, команду тоже списывали со счетов и пророчили вылет. Но мы сохранили прописку, потому что бились до конца и не опускали руки. Было очень тяжело, давление было со всех сторон: болельщики, руководители, пресса. Но мы верили в себя и переломили ситуацию. Желаю «Факелу» того же», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.