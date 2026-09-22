Томори из «Милана» и двое из «Ювентуса» — в топ-10 самых подешевевших игроков Серии А

Защитник «Милана» Фикайо Томори стал самым подешевевшим игроком итальянской Серии А по результатам обновления от специализирующегося на оценке трансферной стоимости футболистов портала Transfermarkt. Цена англичанина снизилась на € 7 млн.

В антирейтинге также присутствуют по два футболиста от «Ювентуса» и «Наполи». Вратарь туринцев Гульельмо Викарио подешевел на € 6 млн, его одноклубник Андреа Камбьязо и неаполитанцы Ваня Милинкович-Савич и Давид Нерес — на € 5 млн.

Самые подешевевшие футболисты Серии А по данным Transfermarkt (22 июля 2026 года):

1. Фикайо Томори («Милан») — € 10 млн (- € 7 млн).

2. Роберт Санчес («Комо») — € 15 млн (- € 7 млн).

3. Гульельмо Викарио («Ювентус») — € 12 млн (- € 6 млн).

4. Нейтан Паттерсон («Торино») — € 5 млн (- € 5 млн).

5. Дэниел Браганса («Торино») — € 7 млн (- € 5 млн).

6. Хамед Траоре («Дженоа») — € 10 млн (- € 5 млн).

7. Ваня Милинкович-Савич («Наполи») — € 15 млн (- € 5 млн).

8. Андреа Камбьязо («Ювентус») — € 15 млн (- € 5 млн).

9. Давид Нерес («Наполи») — € 15 млн (- € 5 млн).

10. Константинос Кульеракис («Рома») — € 20 млн (- € 5 млн).