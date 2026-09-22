«Локомотив» объявил, что Евгений Морозов пропустит сборы национальной команды

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что защитник Евгений Морозов пропустит сборы национальной команды России. В сентябре и октябре команда Валерия Карпина проведёт три товарищеских матча — с Ираном, Намибией и Нигерией.

«Евгений Морозов пропустит сборы национальной команды России. Наш защитник не сможет принять участие в матчах сборной с Ираном, Намибией и Нигерией по медицинским показаниям. Он находится в расположении клуба, где проходит восстановление», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Локомотив» после девяти туров Альфа-Банк РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице.