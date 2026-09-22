Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов итальянской Серии А

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес с оценкой € 85 млн остался самым дорогим футболистом итальянской Серии А по результатам обновления от специализирующегося на оценке трансферной стоимости футболистов портала Transfermarkt.

На втором месте остался полузащитник «Комо» Нико Пас (€ 80 млн). Всего в топ-10 вошли три игрока «Интера», по два — из «Комо», «Ювентуса» и «Ромы», а также один представитель «Наполи».

Самые дорогие футболисты Серии А по данным Transfermarkt (22 июля 2026 года):

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — € 85 млн.

2. Нико Пас («Комо») — € 80 млн.

3. Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 75 млн.

4. Алессандро Бастони («Интер») — € 65 млн.

5. Расмус Хойлунд («Наполи») — € 60 млн.

6. Ману Коне («Рома») — € 60 млн (+ € 10 млн).

7. Мартин Батурина («Комо») — € 55 млн (+ € 10 млн).

8. Дониэлл Мален («Рома») — € 55 млн (+ € 10 млн).

9. Франческо Эспозито («Интер») — € 50 млн (+ € 5 млн).

10. Ник Вольтемаде («Ювентус») — € 50 млн (- € 5 млн).