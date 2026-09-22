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Беленов: было время, когда Акинфеев был супертоп. Сейчас это время Сафонова

Беленов: было время, когда Акинфеев был супертоп. Сейчас это время Сафонова
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался о вратаре и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве и голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Ранее Сафонов попал в число номинантов на премию лучшему вратарю года.

— Сафонова часто сравнивают с Игорем Акинфеевым. Сопоставимы фигуры?
— Безусловно, Матвей заслуживает внимания. Просто у Игоря долгая карьера такая, он всё ещё в игре. Наверное, только спустя время мы сможем объективно оценить их регалии. Было время, когда Игорь был супертоп. Сейчас это время Матвея. Надо просто относиться к этому так, а не сравнивать их. Они оба крутые, каждый по-своему.

— Сафонов попал в список номинантов на звание лучшего вратаря сезона в мире. Заслуживает награду?
— Если судить по прошедшему сезону, то Матвей входит даже не в топ-10, а в топ-5 как минимум. Может быть, и в топ-3. Он проделал суперскую работу, выиграл два финала. С «Баварией» были просто сумасшедшие матчи. Даже недавно как раз смотрел Лигу чемпионов, где «ПСЖ» выиграл у «Слована» (6:1), невероятно наблюдать, на каком мегауровне выступает человек, против которого ты сам недавно играл. И он там топчик! — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

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