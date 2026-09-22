Орлов рассказал, что ему нравится в «Зените» по итогам последних матчей

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии «Зенита» после девяти туров Альфа-Банк РПЛ. Эксперт персонально отметил полузащитника Максима Глушенкова по итогам последних матчей.

«Давайте поговорим о состоянии «Зенита», так как, наконец, «Зенит» что-то поймал, поймал жар-птицу. И вот что мне нравится в «Зените» по итогам последних матчей: стабильно хорошо играет Глушенков. Он не забивает — это другой вопрос. Но голевые моменты создаёт, бьёт, и уже не везёт ему. А в последнем матче с «Балтикой» ещё и забил эффектный и эффективный гол. Думаю, сейчас Глушенков очень раскроется в игре за сборную России, каким бы состав у соперника ни был», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».