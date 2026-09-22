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Рекордсмен «Локомотива» Гарин раскрыл размер самых больших премиальных в карьере

Рекордсмен «Локомотива» Гарин раскрыл размер самых больших премиальных в карьере
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Бывший нападающий «Локомотива» и рекордсмен клуба по количеству голов за сезон в чемпионате России (20 в 1994 году) Олег Гарин раскрыл размер самых больших премиальных в карьере.

— Какие самые большие премиальные были в вашем «Локо»?
— За «Баварию» в Кубке УЕФА. Перед игрой в Мюнхене Филатов сказал: «Выиграете — получите по $ 5 тыс.». В победу над «Баварией» мог поверить, наверное, только сумасшедший. А мы взяли и хлопнули их — 1:0, Женя Харлачёв забил. Филатов сказал: «Всё заплачу, только дайте время». И слово сдержал. Потом оказалось, что последним «Баварию» в Мюнхене в еврокубках побеждало киевское «Динамо» в далёком 1975 году, — сказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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