Защитник «Спартака» Ву назвал Дзюбу самым трудным форвардом, против которого играл в РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву назвал экс-форварда «Акрона» Артёма Дзюбу самым сложным соперником в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и объяснил, почему против него тяжело играть.

— Скажи, против каких форвардов в РПЛ тебе наиболее тяжело играть?

— Ну, в прошлом году мы играли с «Акроном». Когда Дзюба присутствовал на поле, было невероятно трудно. Меня по поводу него предостерегали, но я думал, что без труда справлюсь с нападающим, которому под 40.

Но играть против него очень сложно. Это физически сильный и умный игрок. Борьбу в воздухе у него выиграть невозможно. Поэтому против Дзюбы нужно обороняться вместе с партнёрами, — сказал Ву в подкасте на YouTube-канале «Спартака».