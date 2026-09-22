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«Я не справился». Александр Глеб оценил свою карьеру футболиста

«Я не справился». Александр Глеб оценил свою карьеру футболиста
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Бывший полузащитник «Штутгарта», лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб оценил свою карьеру футболиста. Из футбола белорус ушёл в 2019-м.

— Венгер говорил: «Ты ещё пожалеешь».

— Когда уходил? А ты ему?
— Я ничего не говорил. Видел, что он расстроен. Я и сам тоже… Знаешь, уходишь оттуда, где счастлив… Странное чувство. Анализируешь и понимаешь, что правильное решение было уйти. В «Барсу»! Просто стечение обстоятельств, которые очень повлияли на меня. И сильно надломили. И я не справился с этим. Вот и всё. И жаль. И поэтому свою карьеру оцениваю где-то в 65-70%. Надломили даже не спортивные вещи, а другие. И не смог собраться. Нервничал, злился. Переживал, футбол ушёл на второй план. Поэтому это (переход из «Арсенала» и «Барселону». — Прим. «Чемпионата») не ошибка. Всё остальное — ошибка, — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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