Нападающий «Барселоны» Рафинья назвал главного претендента на «Золотой мяч» в этом году. По мнению Рафиньи, вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль как победитель чемпионата мира — 2026 должен стать обладателем этой награды.

«Её должен получить Ламин. У него блестящая статистика, он выиграл два трофея с «Барселоной» и чемпионат мира со сборной Испании. Это один из ключевых игроков как «Барсы», так и сборной Испании. Для меня нет никаких сомнений: он должен получить эту награду, тут и обсуждать нечего. Что касается мнений других, каждый преследует свои интересы, но для меня всё совершенно очевидно. Думаю, завоевание «Золотого мяча» зависит от индивидуальной статистики, командных трофеев и той магии, которую футболист привносит в игру. Это ключевые факторы, и у Ламина всё это есть», — приводит слова Рафиньи La Gazzetta dello Sport.