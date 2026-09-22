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Газзаев высказался о проведении прощального матча экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава в Москве

Газзаев высказался о проведении прощального матча экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава в Москве
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о прощальном матче экс-нападающего армейцев Вагнера Лава, который состоится в субботу, 26 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Как вы восприняли идею провести прощальный матч Вагнера на «ВЭБ Арене»?
— Думаю, это очень хорошая идея. Вагнер заслужил это своим выступлением за ЦСКА и в целом своим вкладом в российский футбол. Поэтому считаю, матч, посвящённый именно ему, очень хорошая и правильная история. Это благодарность футбольного клуба ЦСКА за то, что Вагнер сделал, когда был в рядах команды, и за тот след, который он оставил в истории клуба.

Это очень важно. И то, что ЦСКА сегодня проводит такой матч в его честь, – это, безусловно, благодарность за его присутствие в клубе и за то наследие, которое он создавал и демонстрировал на протяжении всей своей профессиональной карьеры, — приводит слова Газзаева официальный сайт ЦСКА.

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