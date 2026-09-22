«Кровь шла струёй, раздевалку забрызгал». Ву — о скандальном уходе из «Ренна» в «Спартак»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с комиком Романом Косицыным поделился воспоминаниями своего скандального ухода из «Ренна» перед трансфером в стан красно-белых. Французский клуб расторг контракт с камерунцем в последний день трансферного окна в 2025 году.

Косицын: Ты рассказал об обстоятельствах перехода в «Спартак»: на тебя вышел Фрэнсис Кахигао, но ты предпочёл остаться в «Ренне». Но потом, когда трансферное окно закрылось, случился эпизод, из-за которого тебе пришлось сменить клуб. И всё, что известно из твоего интервью, что тебя удалили на 10-й минуте, ты пошёл в раздевалку, не совладал с нервами, разбил двумя руками стекло, информация попала в соцсети, что ты как будто бы испортил имидж клуба.

И «Ренн» фактически поставил тебя перед ситуацией ухода из клуба. Есть ощущение, что ты как будто что-то не договариваешь, потому что, ну, если ты разбил руками стекло где-то, то клуб должен попросить просто вставить стекло обратно, да и всё. Ну, ты расстроен был, и что такого? Ударил. Почему во Франции так сильно уделили внимание этому?

Ву: Да, глядите. Шрамы тут и ещё тут (показывает руки. — Прим. «Чемпионата»). Момент был непростой. Это был последний год моего контракта. Тренер говорил, что на меня рассчитывает, но в такой ситуации чувствуешь неопределённость, будет клуб продлевать договор или нет. Я исходил из того, что нет. Это был второй матч сезона. Я был на поле. Один из партнёров получил красную карточку на четвёртой минуте, а на 10-й удалили уже и меня. Команда осталась вдевятером. Я был очень расстроен, потому что хотел играть.

Это тоже сыграло роль. Клуб не обрадовался, что я команду оставил вдевятером. Как такой матч потом выигрывать? Я был очень расстроен и зол. Психанул и стал громить раздевалку, потерял самообладание. В итоге обоими кулаками ударил по окну всю раздевалку забрызгал кровью. На меня словно помутнение рассудка нашло. Позвали врача, чтобы остановил кровотечение. Потом в перерыве меня повезли в больницу.

У некоторых болельщиков есть возможность наблюдать за происходящим в подтрибунном помещении. Мой дебош засняли. И когда я был в госпитале, мне позвонил отец и агент, чтобы узнать, что случилось. Я понял, что информация о случившемся уже стала публичной. Как уже говорил, понимал, что клуб хочет со мной расстаться. Вот он и воспользовался возможностью. Это был последний день трансферного окна, и проблем с уходом не возникло.

На четвёртой минуте удаление заработал новичок команды Махди Камара. Он был в раздевалке со мной, смотрел на меня недоумевающе, типа: «Ты чего делаешь?» (смеётся) Клуб хотел, чтобы я возместил стоимость разбитого окна. Надо сказать, крепко было сделано, в два слоя. В иной ситуации я разбил бы и не заметил. Но тут ударил со всей силы. И кровь пошла струёй. Была опасная рана. Я в одиночестве провёл два дня в больнице», — сказал Ву в подкасте на YouTube-канале «Спартака».