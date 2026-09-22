Олег Гарин: смешно слушать жалобы футболистов РПЛ на поездки в Ростов или Воронеж

Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин сравнил поездки футболистов на матчи во времена своей игровой карьеры и сейчас.

«Я всю жизнь летаю, до сих пор. К этому сложно привыкнуть, но теперь уровень другой, самолёты гораздо комфортабельнее. А раньше мы летали — ой, Господи… Когда читаю жалобы футболистов, как им тяжко на поезде в Ростов или на автобусе в Воронеж съездить, мне становится смешно. В буферной зоне Второй лиги было по пять команд из Узбекистана и Казахстана, Киргизия, Туркмения. 22 команды — 42 игры за сезон. Три матча на выезде — три дома. Летим Владивосток — Ташкент, а оттуда на автобусе, без кондиционера, по другим городам. Поездка длилась 10 дней. Разные пояса, пять часов разницы — никто на это даже внимания не обращал. Уже в высшей лиге играли в Москве по приморскому времени в два часа ночи — и что? Если об этом думать и говорить, зачем вообще в футбол играть? И получали мы три копейки — не то что нынешнее поколение. У нас большая страна и надо летать, никуда от этого не денешься. Тем более сегодня почти вся Премьер-Лига летает чартерами. Ребята, какие проблемы?» — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.