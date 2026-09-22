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Аршавин одним словом охарактеризовал переход Алексея Батракова в «Галатасарай»

Аршавин одним словом охарактеризовал переход Алексея Батракова в «Галатасарай»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин охарактеризовал переход хавбека Алексея Батракова в «Галатасарай» из «Локомотива». По мнению Аршавина, этот переход можно называть органичным.

— Шава, чуть-чуть про актуальный вопрос хочу с тобой поболтать. Лёха Батраков в Турцию поехал. Ты бы как на его месте сейчас поступил? Тоже поехал бы в Турцию или ждал предложения из Испании, Франции, Италии?
— Для меня его переход выглядит вполне нормальным. Логичным в данной сложившейся ситуации. То есть органичным.

— Веришь, что из турецкого чемпионата можно продвинуться дальше и перейти в Европу?
— Ну, естественно. Он же молодой ещё парень, будет играть в Лиге чемпионов. Поэтому здесь неважно, какой чемпионат, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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