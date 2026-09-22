Манфред Угальде прибыл в Италию, появилось его фото в футболке «Ромы»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде во время международной паузы отправился в Италию. Он опубликовал фотографию из Рима на своей странице в соцсетях. На снимке коста-риканский форвард запечатлён в форме римской «Ромы» на фоне Колизея.

Фото: Соцсети

Напомним, Угальде не вызван в сборную Коста-Рики на осенний сбор. Причина в том, что нападающий отбывает дисквалификацию на уровне сборных.

В текущем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 12 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету нападающего шесть голов и один результативный пас.

После девяти туров в РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.