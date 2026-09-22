Леонид Слуцкий поделился забавной историей с Вагнером в период работы в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил забавную историю с экс-форвардом команды Вагнером Лавом в период совместного пребывания в московском клубе. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч бразильца.

— Вагнер очень не любил оставаться на базе, поэтому мы с ним играли в игру: я всё время отпускал его домой после теории, а он должен был приезжать утром на завтрак, делая вид, что ночевал на базе, приходя к завтраку. При этом все знали эту историю и понимали, что он не ночевал на базе, однако активно играли в этот миф. Это было очень забавно! Все всё понимали, но принимали.

— Мне кажется, это как раз и есть тот самый приём, как бороться с таким характером, потому что Вагнер был особенным.

— Да, ты понимаешь, что для особенных игроков могут быть и особенные условия. Это абсолютно нормально и правильно, — приводит слова Слуцкого официальный сайт ЦСКА.