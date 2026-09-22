Валерий Газзаев назвал лучшего легионера за всю историю чемпионата России

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал экс-форварда армейцев Вагнера Лава лучшим легионером в истории чемпионатов России. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч бразильца.

— Валерий Георгиевич, расскажите, какие у вас остались воспоминания от работы с Вагнером?

— Откровенно могу сказать – просто великолепные! И как спортсмен, и как человек он проявил себя с самой лучшей стороны.

Поэтому в целом, если взять всех легионеров, – он лучший за всю историю российского чемпионата, — приводит слова Газзаева официальный сайт ЦСКА.