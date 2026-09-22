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Александр Глеб назвал главного «колхозника», с которым играл в одной команде

Александр Глеб назвал главного «колхозника», с которым играл в одной команде
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб ответил на вопрос, какой игрок был главным «колхозником» в командах, за которые выступал он сам. Так, белорус выбрал экс-защитника «канониров» Коло Туре.

— Кто был в ваших клубах главным «колхозником»?
— Коло Туре вот одевался вроде, знаешь, дорого, но как-то плохо сочеталось. Сонг ещё, да. Я уходил (из «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»), Сонг ещё мало получал, поэтом скромненько [одевался], — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Глеб завершил карьеру футболиста в 2019 году. Помимо «Арсенала» и «Барселоны», он выступал за «Штутгарт», «Бирмингем Сити», БАТЭ и некоторые другие команды.

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