Камерунский защитник Кристофер Ву объяснил, почему оказался именно в «Спартаке», а также рассказал, как с ним вёл переговоры спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао. Футболист перебрался в московский клуб в сентябре 2025 года.

— «Спартак» — не самый очевидный выбор для футболиста, играющего в Лиге 1. Почему ты оказался в «Спартаке»? Что конкретно тебя в предложении «Спартака» привлекло?

— Помню, что мы созвонились с Кахигао в июне. Он мне рассказал про «Спартак», болельщиков и РПЛ. Фрэнсис объяснил мне, что нам нужно для победы в чемпионате и Кубке. Мне было интересно его слушать, потому что он умеет хорошо рассказывать. Это его работа. В результате он меня убедил.

Главная дилемма была в том, что да, «Спартак»— хороший клуб, но настраивался-то я на сезон в «Ренне». Потом произошёл тот самый инцидент, мы с агентом обсудили, что делать. Трансферное окно было открыто только в Турции и России. Помня, что Кахигао мне тогда говорил, решение было нетрудно принять, — сказал Ву в подкасте на YouTube-канале «Спартака».