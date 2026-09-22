Защитник «Спартака» Ву: хочу играть в еврокубках, мы могли бы многого добиться

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о желании играть в еврокубках, а также оценил шансы красно-белых в международных турнирах в случае допуска.

«Скажу честно, и не потому, что я играю за «Спартак». Я родственникам и друзьям говорю, что хочу играть в еврокубках, потому что у нас такая команда, такой тренер, мы многого бы могли добиться», — сказал Ву в подкасте на YouTube-канале «Спартака».

Ву выступает за «Спартак» с сентября 2025 года. Российские клубы отстранены от всех соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го. Сборная России также не принимает участия в международных турнирах.