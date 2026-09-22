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Гарин: Батраков был последним в «Локо», кто мог забить в чемпионате больше 20 мячей

Гарин: Батраков был последним в «Локо», кто мог забить в чемпионате больше 20 мячей
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Бывший нападающий «Локомотива» и рекордсмен клуба по количеству голов за сезон в чемпионате России (20 в 1994 году) Олег Гарин высказался о своём рекорде.

— Сезон-1994: 20 голов, бронза, второе место в списке лучших бомбардиров. Звёздный час?
— Это как-то со сборов пошло: уже на предсезонке кучу голов забил. Бывает такое, когда всё залетает. Приятно, что за столько лет к моему результату — 20 голов в 30 играх — никто в «Локомотиве» не приблизился даже. Наверное, Батраков был последним, кто мог забить в чемпионате больше 20 мячей, но он уехал, — сказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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