«Крылья Советов» объявили, что «Матч ТВ» принёс извинения клубу за высказывание Губерниева

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила, что телеканал «Матч ТВ» принёс извинения клубу за высказывание ведущего Дмитрия Губерниева в адрес команды. Напомним, во время обсуждения матча самарцев с «Зенитом» во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 3:5 пен.) в программе «Все на Матч!» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа, сравнив футболистов самарцев со свиньями.

«Телеканал «Матч ТВ» принёс извинения ПФК «Крылья Советов». ПФК «Крылья Советов» получил официальный ответ от ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ») на обращение, которое ранее клуб направлял руководству «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» в связи недопустимыми высказываниями одного из ведущих программы «Все на Матч!» в адрес игроков нашей команды. В письме за подписью генерального продюсера Александра Тащина, в частности, отмечается: «Редакция телеканала «Матч ТВ» высоко ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с футбольным клубом «Крылья Советов», направленное на популяризацию и развитие футбола в нашей стране, и приносит самые искренние извинения за сложившуюся ситуацию. В связи с вашим обращением инициирована внутренняя служебная проверка, с журналистом проведена разъяснительная работа, сделаны организационные выводы касательно редакционной работы. Благодарим клуб за готовность к конструктивному диалогу и надеемся на дальнейшее сотрудничество».

ПФК «Крылья Советов» благодарит руководство телеканала «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» за понимание и адекватную реакцию. Как и заявляли ранее, мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения.

Позицию самого журналиста, допустившего некорректные заявления в адрес игроков «Крыльев», считаем целесообразным оставить без внимания и официальных комментариев. Бог всем судья. Ошибиться может каждый. Признать ошибку — достойный. Попросить прощения — мужественный. Также выражаем искреннюю благодарность многочисленным болельщикам, в том числе других спортивных клубов, журналистам, представителям медиасферы и всем, кто публично и непублично поддержал наш клуб в сложившейся ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».