«Вышел в безнадёжной ситуации». Керимов отреагировал на критику Батракова в Турции

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал критику в адрес российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова после разгромного поражения от «Трабзонспора» (0:4) в 6-м туре Суперлиги. Футболист вышел на замену при счёте 0:3 на 68-й минуте.

«Галатасарай» критикуют после разгромного поражения от «Трабзонспора». Наслаивается и поражение от «Спортинга» в Лиге чемпионов. Два больших матча с серьёзнейшими соперниками проиграны. Но оба раза «Галатасарай» играл без Осимхена, и это многое объясняет — без него большие матчи не выигрывают. Критикуют всех, поэтому достаётся и Батракову. Во втором тайме матча с «Трабзонспором» все плохо играли. Батраков вышел на замену в безнадёжной ситуации — там уже сложно было что-то изменить», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками. Батраков с момента перехода принял участие в пяти встречах во всех турнирах и оформил одну результативную передачу.