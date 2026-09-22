15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вышел в безнадёжной ситуации». Керимов отреагировал на критику Батракова в Турции

«Вышел в безнадёжной ситуации». Керимов отреагировал на критику Батракова в Турции
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал критику в адрес российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова после разгромного поражения от «Трабзонспора» (0:4) в 6-м туре Суперлиги. Футболист вышел на замену при счёте 0:3 на 68-й минуте.

Турция — Суперлига . 6-й тур
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул
1:0 Салах – 4'     2:0 Савьолу – 39'     3:0 Салах – 44'     4:0 Салах – 80'    
Удаления: нет / Угочукву – 87'

«Галатасарай» критикуют после разгромного поражения от «Трабзонспора». Наслаивается и поражение от «Спортинга» в Лиге чемпионов. Два больших матча с серьёзнейшими соперниками проиграны. Но оба раза «Галатасарай» играл без Осимхена, и это многое объясняет — без него большие матчи не выигрывают. Критикуют всех, поэтому достаётся и Батракову. Во втором тайме матча с «Трабзонспором» все плохо играли. Батраков вышел на замену в безнадёжной ситуации — там уже сложно было что-то изменить», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками. Батраков с момента перехода принял участие в пяти встречах во всех турнирах и оформил одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Галатасарай» с Батраковым пережил кошмар! Салах порвал его команду хет-триком
«Галатасарай» с Батраковым пережил кошмар! Салах порвал его команду хет-триком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android