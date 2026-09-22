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Агент Батракова оценил шансы Алексея попасть в список претендентов на «Золотой мяч»

Агент Батракова оценил шансы Алексея попасть в список претендентов на «Золотой мяч»
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Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» и сборной России Алексея Батракова, оценил перспективы хавбека однажды попасть в список претендентов на «Золотой мяч». К стамбульскому клубу российский футболист присоединился в летнее трансферное окно из московского «Локомотива».

— Что нужно сделать Батракову, чтобы в обозримом будущем попасть в список претендентов на «Золотой мяч»?
— Ответ на поверхности: нужно как минимум показывать ту игру, которую он показывает, и двигаться относительно себя ещё вперёд.

— Реально ли Батракову попасть в список претендентов на «Золотой мяч»?
— Алексей относительно себя очень требовательный. Он предъявляет все претензии себе, а это даёт мотивацию двигаться дальше. Это точно говорит о том, что Лёша будет дальше прогрессировать. Вне всякого сомнения, вижу у Батракова потенциал для попадания в список претендентов на «Золотой мяч», — приводит слова Кузьмичёва Sport24.

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