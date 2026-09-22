«Челси» и «Арсенал» могут побороться за игрока «Фейеноорда» ценой в € 30 млн — CO

«Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к центральному полузащитнику «Фейеноорда» Гиваи Зехиэлю. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонские клубы пристально следят за 22-летним футболистом в преддверии январского трансферного окна. Минувшим летом «Лилль» предлагал € 17 млн за нидерландского игрока, однако «Фейеноорд» отклонил это предложение. Подчёркивается, что клуб может продать полузащитника за € 30 млн.

В нынешнем сезоне Зехиэль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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