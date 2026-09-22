Мбаппе — о Моуринью: всегда приятно учиться и ежедневно работать с людьми такого масштаба

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими впечатлениями о работе под руководством тренера мадридцев Жозе Моуринью.

— С Жозе Моуринью в качестве тренера в «Реале» этот сезон определённо отмечен для вас новыми впечатлениями. Такой персонаж, как он, — это кто-то, с кем вы хотели бы встретиться в качестве игрока?

— Да, конечно. И это тот человек, которого я всегда хотел видеть в качестве тренера. Он всегда вызывал у меня интерес. Это чрезвычайно умный человек, который прекрасно знает, что должен делать. Он лидер, и как тренер — один из лучших в современную эпоху футбола. Поэтому всегда приятно учиться и ежедневно работать с людьми такого масштаба.

— Всё хорошо, значит?

— Да, всё хорошо. В жизни бывает и хуже (смеётся), — сказал Мбаппе в подкасте на RFI.fr.