15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе — о Моуринью: всегда приятно учиться и ежедневно работать с людьми такого масштаба

Мбаппе — о Моуринью: всегда приятно учиться и ежедневно работать с людьми такого масштаба
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своими впечатлениями о работе под руководством тренера мадридцев Жозе Моуринью.

— С Жозе Моуринью в качестве тренера в «Реале» этот сезон определённо отмечен для вас новыми впечатлениями. Такой персонаж, как он, — это кто-то, с кем вы хотели бы встретиться в качестве игрока?
— Да, конечно. И это тот человек, которого я всегда хотел видеть в качестве тренера. Он всегда вызывал у меня интерес. Это чрезвычайно умный человек, который прекрасно знает, что должен делать. Он лидер, и как тренер — один из лучших в современную эпоху футбола. Поэтому всегда приятно учиться и ежедневно работать с людьми такого масштаба.

— Всё хорошо, значит?
— Да, всё хорошо. В жизни бывает и хуже (смеётся), — сказал Мбаппе в подкасте на RFI.fr.

Материалы по теме
«Это как кино, но это реально круто». Мбаппе — о работе с Зиданом в сборной Франции
Комментарии