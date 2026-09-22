Эксперт турецкого футбола: всем в «Галатасарае» нравится, как Батраков показывает себя

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов прокомментировал адаптацию российского полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае». В текущем сезоне хавбек провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

«У Батракова был непростой месяц, адаптационный — новая команда, новая страна, новый чемпионат, новые партнёры, новые требования, ещё и Лига чемпионов. Думаю, сейчас нужно просто поддержать Алексея и отнестись с пониманием к тому, что он никогда не играл в еврокубках и за границей в целом. Это был поздний трансфер в конце окна, к тому моменту сезон уже стартовал. Поэтому здесь объективные сложности, которые могут возникнуть у любого молодого игрока за рубежом. Но я знаю, что в команде хорошая атмосфера. Батракова поддерживают, с ним общаются лидеры команды Осимхен и Торрейра, тренер хорошо к нему относится. Всем нравится, как он работает на тренировках, как себя показывает. Осталось только набраться уверенности.

У него уже были неплохие отрезки. В дебютном матче с «Гёзтепе» он хорошо вышел на замену, с «Коджаэлиспором» тоже. С «Башакшехиром» первые 20-25 минут были хорошие — он даже чуть не сделал голевую на Осимхена и сам мог забить. Где-то можно больше брать на себя игру, но это придёт. Мне кажется, всё будет хорошо. У него есть редкое качество — он видит наперёд, поэтому быстро принимает решения. У него очень высокий уровень игрового интеллекта. Поэтому сейчас нужно только время», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.