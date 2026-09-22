«Ливерпуль» работает над подписанием Камара, которым интересовался «Челси» — FI

«Ливерпуль» ведёт переговоры с агентом полузащитника «Монако» Ламина Камара. Ожидается, что 22-летний игрок станет доступен для трансфера зимой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, летом «Ливерпуль» планировал приобрести нового полузащитника, но этого не произошло, и теперь Камара занимает одно из первых мест в списке кандидатов на приобретение в середине сезона.

Ранее сообщалось, что переход Камара в «Челси» сорвался в последний день трансферного окна.

В нынешнем сезоне Камара принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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