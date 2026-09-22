15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» работает над подписанием Камара, которым интересовался «Челси» — FI

«Ливерпуль» работает над подписанием Камара, которым интересовался «Челси» — FI
Комментарии

«Ливерпуль» ведёт переговоры с агентом полузащитника «Монако» Ламина Камара. Ожидается, что 22-летний игрок станет доступен для трансфера зимой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, летом «Ливерпуль» планировал приобрести нового полузащитника, но этого не произошло, и теперь Камара занимает одно из первых мест в списке кандидатов на приобретение в середине сезона.

Ранее сообщалось, что переход Камара в «Челси» сорвался в последний день трансферного окна.

В нынешнем сезоне Камара принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Ламин Камара впервые прокомментировал срыв трансфера в «Челси» в последние часы ТО

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии