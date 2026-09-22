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Олег Гарин: Роберто Баджо в 1990-е был как Месси сейчас

Олег Гарин: Роберто Баджо в 1990-е был как Месси сейчас
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Бывший советский и российский футболист, экс‑нападающий «Локомотива» Олег Гарин поделился воспоминаниями о противостоянии с «Ювентусом» в 1993 году и о встрече на поле с обладателем «Золотого мяча» — 1993 Роберто Баджо.

— Вы поучаствовали и в дебюте «Локо» в еврокубках — с «Ювентусом» (0:3) в 1993 году. Было ощущение нереальности, когда там играли?
— Юрий Палыч всегда говорил нам: «Зачем играть с кем попало?» Он радовался, что «Ювентус» нам выпал первым. Понимал, что вылетим, что не пройдём «Баварию», но зато сыграем с топ-клубами. У «Юве» тоже был звёздный состав: Роберто Баджо, Раванелли. Но первый тайм в Италии сыграли 0:0. А потом Баджо как начал лупить! Он так бил штрафные, что ему нельзя было давать этого делать. Баджо нам два и забил со стандартов. Мы проиграли 0:3. В Москву «Юве» приехал вторым составом, но снова выиграл — 1:0.

— Роберто — самый гениальный футболист, против которого играли?
— Наверное. Баджо тогда был примерно как Месси сегодня. Игрок середины поля, левая и правая нога одинаковые, любой штрафной мог исполнить. Красавчик, что говорить, — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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