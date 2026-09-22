15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Арсенала» может перейти в «Атлетико» или «Ювентус» зимой — Caught Offside

Нападающий «Арсенала» может перейти в «Атлетико» или «Ювентус» зимой — Caught Offside
Комментарии

Мадридский «Атлетико» и «Ювентус» рассматривают возможность аренды с возможностью выкупа нападающего «Арсенала» Нони Мадуэке. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 24-летний вингер может покинуть лондонский клуб, поскольку в нынешнем сезоне с трудом получает игровое время. На текущий момент «Атлетико» и «Ювентус» не проводили предметных переговоров по англичанину.

В нынешнем сезоне Мадуэке принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Челси» и «Арсенал» могут побороться за игрока «Фейеноорда» ценой в € 30 млн — CO

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии