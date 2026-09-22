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Легенда «Локомотива» Гарин: за лучший гол Перетурин вручил трёхлитровую бутылку водки

Легенда «Локомотива» Гарин: за лучший гол Перетурин вручил трёхлитровую бутылку водки
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Бывший советский и российский футболист, экс‑нападающий «Локомотива» Олег Гарин рассказал о необычных реалиях российского футбола 1990‑х годов.

— Юрий Дроздов вспоминал, что за гол «Текстильщику» вам вручили трёхлитровую бутылку водки. Было?
— Да. Каждый месяц в чемпионате определялся лучший гол. Спонсировала конкурс компания «Смирновъ». Мой гол «Текстильщику» признали лучшим в сентябре. Перетурин вручал приз — трёхлитровую бутылку водки. 1990-е годы — неважно, кто спонсор, лишь бы он был.

— Сегодня такая награда в спорте кажется дикостью.
— Наверное, да, а тогда прикольно было.

— Вы правда таскали эту бутыль на выезды?
— Мы думали, что с ней делать. Стали по чуть-чуть оттуда выпивать. Это уже детали. А куда её было девать, подарить кому-то (смеётся)? — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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