Легенда «Локомотива» Гарин: за лучший гол Перетурин вручил трёхлитровую бутылку водки

Бывший советский и российский футболист, экс‑нападающий «Локомотива» Олег Гарин рассказал о необычных реалиях российского футбола 1990‑х годов.

— Юрий Дроздов вспоминал, что за гол «Текстильщику» вам вручили трёхлитровую бутылку водки. Было?

— Да. Каждый месяц в чемпионате определялся лучший гол. Спонсировала конкурс компания «Смирновъ». Мой гол «Текстильщику» признали лучшим в сентябре. Перетурин вручал приз — трёхлитровую бутылку водки. 1990-е годы — неважно, кто спонсор, лишь бы он был.

— Сегодня такая награда в спорте кажется дикостью.

— Наверное, да, а тогда прикольно было.

— Вы правда таскали эту бутыль на выезды?

— Мы думали, что с ней делать. Стали по чуть-чуть оттуда выпивать. Это уже детали. А куда её было девать, подарить кому-то (смеётся)? — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.