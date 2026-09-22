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В Испании раскрыли, к какому матчу «Реал» ожидает восстановления Вальверде

В Испании раскрыли, к какому матчу «Реал» ожидает восстановления Вальверде
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В мадридском «Реале» ожидают, что полузащитник Федерико Вальверде восстановится после растяжения связок левой лодыжки третьей степени и будет доступен к матчу с «Ромой» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится 14 октября. Об этом сообщает журналист Onda Cero Альберто Перейро на странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, существует минимальный шанс, что уругвайский футболист восстановится к игре 8-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», которая состоится 10 октября.

Вальверде получил повреждение в матче 7-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (1:2). По ходу игры случился эпизод с наступом на голеностоп полузащитника в исполнении нападающего соперника Ли Кан Ина.

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