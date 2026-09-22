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Слуцкий — о Вагнере Лаве: входит ли он в топ-3? Да. Он один из самых ярких игроков

Слуцкий — о Вагнере Лаве: входит ли он в топ-3? Да. Он один из самых ярких игроков
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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о месте экс-форварда армейцев Вагнера Лава в ряду футболистов, которых он тренировал. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится прощальный матч бразильца.

Леонид Викторович, среди всех игроков, которых вы тренировали, какое место в этом списке занимает Вагнер Лав?
— Не хотел бы никого обидеть. Знаете, как сегодня спрашивают в современных рилсах: «Входит ли этот футболист в топ-10?» Да. «Входит ли он в топ-5?» Да. Входит ли он в топ-3? Да. Конечно, Вагнер — один из самых ярких игроков, с которым я работал и в ЦСКА, и вообще за всю свою карьеру, — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

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